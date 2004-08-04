Монтаж ВОЛС «под ключ» в Москве и области
Цена на прокладку оптического кабеля от 40 руб. за метр
или звоните 8 (495) 161-62-64
Цены на качественный монтаж ВОЛС
Наименование услуг
Стоимость
Выезд инженера на осмотр и составление сметы
бесплатно
Сварка ВОЛС
от 80 руб.
Прокладка кабеля в помещении
40 руб.\м.
Прокладка кабеля вне помещения
60 руб.\м.
Прокладка оптоволоконного кабеля воздушным способом
100 руб.\м.
Прокладка ВОЛС по кабельной канализации
160 руб.\м.
Прокладка оптического кабеля в грунт
240 руб.\м.
Разделка внешнего оптоволоконного кабеля
300 руб.
Разделка бронированного кабеля
600 руб.
Сборка оптической муфты или кросса
500 руб.
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля
200 руб.
- Бесплатный выезд инженера на ваш объект;
- Составим смету в день запроса или в день визита нашего инженера;
- Качество работы гарантировано договором;
- Все необходимые инструменты и расходники в наличии;
- Любая сложность от абонентского кабеля до ЦОД;
- Точная стоимость прокладки ВОК зависит от условий монтажа: в помещении, уличные, воздушный подвесной, по опорам или столбам, по лоткам, по кабельным каналам, подземный по кабельной канализации или в грунт.
Гарантия
низкой цены
Точная смета
сегодня
Работаем по Москве
и всей области
Гарантия на работу
и оборудование от 1 года
Бесплатный выезд инженера
и смета в этот же день
Работаем
с НДС
Выезд инженера на объект
Для точного расчета стоимости
Вопрос-ответ
Обычно приезжаем за 90 минут в пределах МКАД. По Московской области можем приехать в день заказа.
Гарантия на работу, а также ответственность за срыв сроков прописана в договоре.
Можем озвучить по телефону стоимость близкую к финальной для небольших проектов. Но рекомендуем сразу делать точный расчёт сметы по проекту или приглашать нашего оценщика на объект — это бесплатно и не займёт больше 1 дня.
Строительство ВОЛС — сложная и комплексная процедура, предполагающая множество этапов. Наша компания специализируется на проведении подобных мероприятий. В таблице указана цена за прокладку оптического кабеля (за метр) в соответствии с избранным способом установки.
Способы прокладки оптико-волоконного кабеля
Существует четыре метода прокладки ВОЛС:
- Грунт. Наиболее распространенный тип, предполагающий укладку кабеля в грунт с броней (создание траншей) либо с использованием специального оборудования — кабелеукладчика (без траншей).
- Воздушный путь. Наименее демократичный с точки зрения стоимости и притом простой способ, имеющий важный недостаток — незащищенность линии от температурных и механических воздействий.
- Канализационный путь. Таким образом производится прокладка оптического кабеля современного типа (возможно использование телефонных каналов).
- Внутри зданий. Монтаж оптического кабеля производится за счет того, что провода закладываются в короба, гофры, трубы, стояки.
Алгоритм монтажа ВОЛС
После изучения локации и согласования всех нюансов, касающихся типа оборудования, специалисты осуществляют следующие шаги (алгоритм может меняться в зависимости от выбранного способа укладки кабеля):
- Прокладка оптоволокна (кабельную линию распределяют по маршруту, «упаковывая» в трубные конструкции и защищая концы с помощью влагостойких колпаков).
- Мастера зачищают внешнюю оболочку и тросы (с помощью стриппера), разделывают бронь (иногда этот этап опускается) и производят зачистку внутренней изоляции и модулей (с помощью макетного ножа и стриппера демонтируется изоляция, затем пленка).
- Разделываются модули.
- Волокна очищаются и тестируются (удаляется гидрофобная прослойка, затем специалист осматривает оптоволокно на предмет дефектов).
- Производится монтаж в муфту (закладывание проводов в полиэтиленовую трубу, которая обрабатывается с воздействием высоких температур).
- Сваривание изделий (финальный этап прокладки ВОЛС).
Если вас интересует монтаж ВОЛС по цене, которую в реалиях рынка Москвы можно назвать демократичной, будем рады сотрудничеству!
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