Монтаж видеокамер

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕСКСВОЛСО КОМПАНИИКОНТАКТЫ

8 (495) 161-62-64

заказ обратного звонка

Монтаж ВОЛС «под ключ» в Москве и области

Цена на прокладку оптического кабеля от 40 руб. за метр


РАССЧИТАТЬ ЦЕНЫ
ВЫЗВАТЬ ИНЖЕНЕРА

или звоните 8 (495) 161-62-64

Заказ обратного звонка
Меню видеонаблюдения

Сварка оптоволокна
от 80 р. с НДС

Гарантия на всё
от 12 месяцев

Бесплатный выезд инженера
и смета за 1 день

Работаем
с НДС

Гарантия на работы и оборудование по договору

Сертифицированный персонал • Соблюдаем СНИП и ГОСТ

Цены на качественный монтаж ВОЛС

Наименование услуг

Стоимость

Выезд инженера на осмотр и составление сметы

бесплатно

Сварка ВОЛС

от 80 руб.

Прокладка кабеля в помещении

40 руб.\м.

Прокладка кабеля вне помещения

60 руб.\м.

Прокладка оптоволоконного кабеля воздушным способом

100 руб.\м.

Прокладка ВОЛС по кабельной канализации

160 руб.\м.

Прокладка оптического кабеля в грунт

240 руб.\м.

Разделка внешнего оптоволоконного кабеля

300 руб.

Разделка бронированного кабеля

600 руб.

Сборка оптической муфты или кросса

500 руб.

Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля

200 руб.

  • Бесплатный выезд инженера на ваш объект;
  • Составим смету в день запроса или в день визита нашего инженера;
  • Качество работы гарантировано договором;
  • Все необходимые инструменты и расходники в наличии;
  • Любая сложность от абонентского кабеля до ЦОД;
  • Точная стоимость прокладки ВОК зависит от условий монтажа: в помещении, уличные, воздушный подвесной, по опорам или столбам, по лоткам, по кабельным каналам, подземный по кабельной канализации или в грунт.
МонтажСваркаРемонтДиагностикаОбслуживанияПроектирование

Гарантия
низкой цены

Точная смета
сегодня

Работаем по Москве
и всей области

Гарантия на работу
и оборудование от 1 года

Бесплатный выезд инженера
и смета в этот же день

Работаем
с НДС

РАССЧИТАТЬ ЦЕНЫ
ВЫЗВАТЬ ИНЖЕНЕРА

Заказать звонок

Оставьте номер телефона и мы перезвоним в течение 15 минут.

Бесплатный выезд специалиста при необходимости

Ваша заявка отправлена.

Нажимая на кнопку [Заказать звонок], вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Выезд инженера на объект

Для точного расчета стоимости

Инженер приедет в течении 1 дня

Нажимая на кнопку [Вызвать специалиста], вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Ваша заявка отправлена.

Сделает быстрые замеры помещения / территории

Ответит на все Ваши вопросы

Произведет подбор оборудования под ваши требования

Обсудит с вами стоимость 
и скидку на монтаж

Примеры работ

Вопрос-ответ

Как быстро вы приедете?

Обычно приезжаем за 90 минут в пределах МКАД. По Московской области можем приехать в день заказа.

Даете гарантию на работы?
Можете рассчитать стоимость по телефону?

Строительство ВОЛС — сложная и комплексная процедура, предполагающая множество этапов. Наша компания специализируется на проведении подобных мероприятий. В таблице указана цена за прокладку оптического кабеля (за метр) в соответствии с избранным способом установки.

Способы прокладки оптико-волоконного кабеля

Существует четыре метода прокладки ВОЛС:

  • Грунт. Наиболее распространенный тип, предполагающий укладку кабеля в грунт с броней (создание траншей) либо с использованием специального оборудования — кабелеукладчика (без траншей).
  • Воздушный путь. Наименее демократичный с точки зрения стоимости и притом простой способ, имеющий важный недостаток — незащищенность линии от температурных и механических воздействий.
  • Канализационный путь. Таким образом производится прокладка оптического кабеля современного типа (возможно использование телефонных каналов).
  • Внутри зданий. Монтаж оптического кабеля производится за счет того, что провода закладываются в короба, гофры, трубы, стояки.

Алгоритм монтажа ВОЛС

После изучения локации и согласования всех нюансов, касающихся типа оборудования, специалисты осуществляют следующие шаги (алгоритм может меняться в зависимости от выбранного способа укладки кабеля):

  • Прокладка оптоволокна (кабельную линию распределяют по маршруту, «упаковывая» в трубные конструкции и защищая концы с помощью влагостойких колпаков).
  • Мастера зачищают внешнюю оболочку и тросы (с помощью стриппера), разделывают бронь (иногда этот этап опускается) и производят зачистку внутренней изоляции и модулей (с помощью макетного ножа и стриппера демонтируется изоляция, затем пленка).
  • Разделываются модули.
  • Волокна очищаются и тестируются (удаляется гидрофобная прослойка, затем специалист осматривает оптоволокно на предмет дефектов).
  • Производится монтаж в муфту (закладывание проводов в полиэтиленовую трубу, которая обрабатывается с воздействием высоких температур).
  • Сваривание изделий (финальный этап прокладки ВОЛС).

Если вас интересует монтаж ВОЛС по цене, которую в реалиях рынка Москвы можно назвать демократичной, будем рады сотрудничеству!

Бесплатная консультация

Отвечаем на звонки и письма без выходных с 9:00 до 20:00

Телефон:

8 (495) 161-62-64
8 (926) 904-61-96

Контактный email:

info@cam-kit.ru

1510f@bk.ru

Адрес компании:

г. Москва,
Дмитровское ш., д. 100, стр. 2
БЦ «Норд-Хаус»

смотреть на карте
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карта

ООО «ТПК Оптические Технологии»
Монтаж видеонаблюдения
​2017–2022

Политика конфиденциальностиСогласие на обработкуКарта сайтаСайт сделан на ⚡ Energy-BM
• Видеонаблюдение• Слаботочные системы• Волоконно-оптические линии• О компании• Контакты

Выигрываем
государственные
и коммерческие тендеры

ПОЗВАТЬ В ТЕНДЕР